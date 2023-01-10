يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه من خلال مجموعة استثنائية من السحوبات والجوائز على مدار العام. وفي هذا الإطار، يجري «الوطني» سحب على تذاكر سفر إلى اسطنبول للعملاء المسجلين في خدمة المساعدة الشخصية «Q’go كونسيرج». وكان بنك الكويت الوطني قد أضاف مؤخرا «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) مزودا لخدمة الكونسيرج الحصرية المتميزة. ويمكن للعملاء المؤهلين الدخول إلى السحب تلقائيا عند التسجيل في خدمة «كيو جو كونسيرج» من خلال الاتصال المباشر أو عبر رسالة واتساب على الرقم 1888125.



ويتوافر العرض لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وعملاء الخدمات المصرفية المميزة، وعملاء باقة الذهبي. ويسري بداية من 1 يناير المقبل ويستمر حتى نهاية شهر يناير على أن يتم الإعلان عن الرابحين في بداية شهر فبراير المقبل.



ويمنح «الوطني» كل فائز في السحب تذكرتي سفر إلى اسطنبول صالحة لمدة 6 أشهر. وبهذه المناسبة، قال محمد هاشم، رئيس شرائح العملاء في بنك الكويت الوطني: البنك يعمل باستمرار على توفير أفضل الخدمات لعملائه، كما يسعى على وجه الخصوص إلى إثراء التجربة المصرفية لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة، من خلال مكافآت مميزة وعروض حصرية تجعله الأقرب لهم وتضمن الحفاظ على راحتهم. وأضاف: نتواصل باستمرار مع عملائنا للتعرف على تطلعاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال خدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أسلوب حياتهم وتمنحهم تجربة مصرفية أكثر ثراء.



وأكد أن الخدمات التي تتضمنها خدمة الكونسيرج تعكس إلمام البنك باحتياجات العملاء وتطلعاتهم والتي نتعرف عليها عن طريق العديد من قنوات الاتصال والأدوات التحليلية المتطورة، كما تؤكد حرصنا على تحقيق مزيد من الرفاهية ومنحهم تجربة مصرفية استثنائية.



ويمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة واسعة من خدمات الكونسيرج الممتازة مثل توصيل المبالغ النقدية، وتوصيل المستندات، وخدمات المراسل، وتقديم وتجديد المستندات الحكومية، وخدمة الليموزين، وصيانة وتسليم السيارة، والمساعدة في الحصول على التأشيرة، وتسليم تأمين السيارة والسفر، وغيرها الكثير.