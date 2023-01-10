قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن الكويت تخطط لزيادة صادرات الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام، في إطار مساعيها لمساعدة القارة على تعويض انخفاض التدفقات من روسيا، حيث تتوقع الكويت زيادة شحنات الديزل إلى أوروبا بخمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي إلى 2.5 مليون طن، أو ما يقرب من 50 ألف برميل يوميا.



وقال مصدر مطلع، إن الكويت تسعى أيضا لمضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، وذلك في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي نقصا محتملا في الوقود بدءا من 5 فبراير، وهو الموعد المحدد لحظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا كعقوبة على غزوها أوكرانيا. قد ترتفع أسعار الديزل إلى 200 دولار للبرميل هذا الربع لأن الحظر قد يتسبب في نقص عالمي، وفقا لـ «بنك أوف أميركا».



كان الاتحاد الأوروبي يستورد ما يقرب من 1.3 مليون برميل يوميا من المنتجات من روسيا في أواخر العام الماضي، وفقا لتقديرات محللين من «جيه بي مورغان تشيس»، نحو نصفها كان من وقود الديزل.



وأنفقت الكويت استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات على تطوير وبناء مصافي جديدة في السنوات الأخيرة، حيث تعد «مصفاة الزور» أهم استثماراتها وواحدة من أكبر مصافي النفط في العالم- مصممة لمعالجة 615 ألف برميل من النفط الخام يوميا- وتم شحن أولى صادراتها من الديزل ووقود الطائرات في أواخر العام الماضي.



وكشف المصدر عن أن خطط شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة تستثني وقود الطائرات من مبيعات السوق الفورية، وهذا يعني أن الكمية الفعلية التي يتم إرسالها إلى أوروبا قد تكون أعلى من 5 ملايين طن.