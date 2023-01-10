في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر ديسمبر الماضي، وهم: ماجدة أحمد الفرخ، سهيلة عبدالوهاب القطان، فؤاد خليفة عباس، رابعة خالد الصباح، ضياء حيدر يعقوب أبوالحسن، وهيبة عبدالرسول القلاف، محمد عبدالله علي الوزان، صالح أحمد سعيد عبدالله، آلاء فهد عبدالرحمن الكندري، يوسف عمار الطحان.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ يمنح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار، والتي أعلن الفائز فيها في يوليو الماضي، فيما سيتم إعلان الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دينار في السحب السنوي الكبير في 19 يناير الجاري، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست أند يونغ.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.