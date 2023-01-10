الصالح: تدفق مياه الأمطار جاء ضمن القدرة الاستيعابية لشبكات التصريف

ندعو لأخذ الحيطة والاتصال على الخط المباشر لـ «الأشغال» عند أي طارئ



عاطف رمضان و«كونا»



أكدت إدارة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر بحالة مطرية بدأت تدريجيا مع الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين وتستمر حتى ظهر اليوم الثلاثاء.



وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.



وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبا بهطول أمطار «ديمة» خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق، لافتا الى ان هناك فرصا لتساقط حبات البرد مع نشاط في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.



وتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجيا بدءا من عصر اليوم، حيث تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.



هذا، وتفقدت وكيلة وزارة الاشغال العامة م.مي المسعد أمس بعض المواقع التابعة لقطاعات الوزارة في عدد من المحافظات للوقوف على مدى جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية.



وأكدت م.مي المسعد في تصريح صحافي على هامش الجولة استعدادات قطاعات الوزارة المختلفة للتعامل مع مثل هذه الظروف والتقلبات المناخية من خلال فرق الطوارئ المنتشرة في المحافظات والتي تعمل على مدار الساعة لإزالة الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار من تراكمات المياه بالطرق الداخلية والسريعة أو انسدادات في مناهيل الصرف وغيرها من المشاكل، موضحة ان القطاعات في حالة جهوزية تامة للتعامل مع التحديات من خلال نشر المضخات لسحب المياه والآليات والمعدات التابعة للوزارة.



وأضافت أن الوزارة ومن خلال الخط الخاص بها 150، تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيهها الى فرق الطوارئ التابعة لها للتعامل معها فور تلقي البلاغ.



بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم «الأشغال» أحمد الصالح إن تدفق الأمطار الحالية جاء ضمن القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار.



وذكر الصالح في تصريح صحافي أن وزارة الأشغال نشرت العديد من فرق الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية الشديدة ومن المتوقع حدوث بطء في تصريف تلك المياه محدثة بعض التجمعات على الطرق والمناطق.



وبين ان الوزارة وجميع الفرق المعنية تتابع حالة الطقس وتتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر حال استخدامهم للشوارع والطرق حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يمكن الاتصال على الخط المباشر للوزارة أو عن طريق الواتساب الخاص بها 93333150.