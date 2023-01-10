دارين العلي



شهد مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 152 أمس معدلات طبيعية في عدد البلاغات الواردة إليه حول وجود انقطاعات سواء في شبكتـي المياه والكهرباء أو إنارة الشوارع وفقا للظـــروف المناخيـــــة السائـــدة.



وقال رئيس المركز م.محمد العازمي في تصريح لـ «الأنباء» ان المركز قام تسلم 626 بلاغا حتى الساعة 6 من مساء أمس حول أعطال كهربائية ومائية وأعمدة إنارة في مختلف المناطق.



ولفت العازمي إلى ان المركز قام بدوره بإرسال هذه البلاغات إلى الجهات المختصة في الوزارة حتى يتسنى لها القيام بأعمال الإصلاح وعمل اللازم حسب ما هو مطلوب.



وأكد ان هذا العدد من البلاغات حول الأعطال الواردة إلى المركز يعتبر طبيعيا.



ولفت إلى ان أكثر البلاغات كانت واردة من مزارع الوفرة وجواخير كبد وشاليهات الدوحة.



وشدد على ان الوزارة تقوم بأقصى الجهود عبر فرق الطوارئ والفرق المتخصصة لعمل اللازم للحفاظ على أوضاع الشبكة وإيصال الخدمة سواء المياه أو الكهرباء لجميع العملاء، آملا أن تمر موجة الأمطار بالخير والبركة على البلاد والعباد.