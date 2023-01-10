بدأت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) التحضير لمرحلة تشغيل منظومتها الصحية من خلال العمل مع فريق المشغل الدولي وهي شركة ريبيرا سالود الإسبانية التي ستدير منظومة ضمان الصحية من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الموزعة في مختلف محافظات الكويت.



وتمتلك شركة ريبيرا سالود خبرة طويلة تمتد لأكثر من 25 عاما في إسبانيا وعدد من الدول الأخرى في تطبيق وإدارة المنظومة الصحية بأعلى معايير جودة التشغيل العالمية، والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي والإداري في شركة ضمان.



وبهذه المناسبة، قال البيرتو دي روسا رئيس شركة «ريبيرا سالود»: كوننا مشغلا دوليا متخصصا في الأنظمة الصحية المتكاملة، ستسعى «ريبيرا سالود» إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتلخص في تحسين تجربة العناية بالمستفيدين من الخدمات الصحية من حيث الجودة ورضا المريض وتحسين صحة الشريحة المستهدفة، وفي نفس الوقت تخفيض تكلفة الرعاية الصحية للفرد.



وبين أن «ريبيرا سالود» ستركز على الاستفادة من موارد شركة ضمان الحالية وتجنب التكرار والازدواجية وتعزيز تجربة المرضى ورفع جودة الخدمات. كما ستقوم بتطوير نموذج إدارة يستهدف التعامل السليم مع الشرائح المستهدفة، يطبق من قبل كوادر مهنية متخصصة، متوقعا أن يستفيد عملاء شركة ضمان من تكامل مستويات الرعاية الصحية المختلفة (رعاية صحية أولية وثانوية) عبر الحصول على اهتمام شامل وتواصل أسرع.



وأضاف دي روسا أن هناك عناصر إيجابية لدى شركة ضمان تعمل لصالح النجاح في تطبيق منظومتها وأهمها وجود رؤية موحدة لدى موظفي الشركة مع توافر كل الأدوات والموارد اللازمة التي تحقق رؤية الشركة في تحسين الكفاءة والنتائج، مشددا على حرص الشركة على العمل مع الكوادر المحلية من الكويتيين والجنسيات المختلفة جنبا الى جنب مع الفريق الأسباني.



ولفت إلى أن عناصر التكنولوجيا المتوافرة لدى ضمان تتميز بالشمولية وقابلية التشغيل البيني والتكامل لدعم جميع الجوانب الأساسية لإدارة وتنسيق الرعاية السريرية، بالإضافة إلى تعزيز صحة المجتمع وإشراك المستفيدين في قرارات الوقاية والعلاج وغيرها من عمليات إدارة الموارد والالتزام والإدارة المالية.



وشدد على أن تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية تعد ضرورية لهذا النموذج الصحي المسؤول الذي ستطبقه شركة ضمان. كلاهما أساسي في الطريقة التي سيسمحان بها بتزويد جميع المرضى بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الشخصية، والوقائية، والتنبؤية والتشاركية. إذ تضع شركة ضمان المرضى في قلب عملها، وأنهم يشاركون بنشاط في رعايتهم، وأنها تزودهم بالتكنولوجيا والدعم الذي يحتاجون إليه، فضلا عن المرافق والأجهزة اللازمة.



من ناحية أخرى، قال دي روسا إن القطاع الصحي في الكويت عانى كثيرا إثر جائحة «كوفيد-19» كما العديد من الدول حول العالم، حيث يرى أن هناك ثلاثة عناصر تمارس ضغوطا على أنظمة الرعاية الصحية مما يهدد جدوى ووجود الأنظمة الصحية القائمة حاليا وهي ارتفاع التكاليف وتفاقم قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتأخر في التشخيص والعلاج، وأشاد بجهود الحكومة الكويتية في إيجاد نظام لإشراك القطاع الصحي الخاص في التخفيف من المخاطر المستقبلية المحتملة على القطاع الصحي، حيث تعمل الكويت جاهدة لإنشاء نموذج الرعاية الصحية التحويلية، وسيجمع هذا النموذج بين جهود القطاعين العام والخاص لتقديم رعاية صحية تركز على المريض، مع نتائج صحية وجودة أفضل لجميع السكان.