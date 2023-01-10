في إطار حرصها على تعزيز مفهوم البيئة الخضراء والمباني النظيفة أعلنت شركة «وفرة العقارية» عن رعايتها الذهبية لمؤتمر «الخليج للمدن والمباني الخضراء»، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الفترة من 25 الى 26 يناير الجاري، وأكدت الشركة في بيان صحافي لها على أهمية إشراك المجتمع والشركات عبر تكثيف المؤتمرات والمنتديات والبرامج التعليمية المتعلقة بالاستدامة والداعمة لخلق بيئة خضراء، وذلك كجزء أساسي من المساعي والجهود المبذولة في هذا الاتجاه.



من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة في شركة وفرة العقارية شيخة الفضالة إن الأمر يتطلب إحداث نقلة نوعية في سلوكيات ومفاهيم المواطنين حول البيئة الخضراء، فكلما زاد وعي فئات المجتمع بالتحديات المحدقة، تمكنت من المساهمة في صياغة الحلول للحد من تداعيات التغير المناخي والتلوث البيئي وغيرها من المفاهيم العكسية المضرة للبيئة.



وأضافت الفضالة أن شركة وفرة العقارية لها خطوات فاعلة وناجحة في مجال البناء الأخضر، من خلال مشاريعها وبعض مبانيها التي تعمل على توفير الطاقة والاستدامة لأجل ضمان التنمية الشاملة المستدامة.