أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه في إطار حرصها على التطور وتيسير معاملاتها وميكنة جميع الإجراءات بالهيئة تم إطلاق خدمات إلكترونية جديدة في مجال «منازعات العمالة المنزلية»، وذلك من خلال بوابة النماذج الإلكترونية، حيث تمكن الخدمات صاحب العمل أو العامل المنزلي بتسجيل شكوى ضد الطرف الآخر.



وأوضحت الهيئة خطوات تقديم الخدمة بالدخول على بوابة النماذج الإلكترونية واختيار خدمة منازعات العمالة المنزلية ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالخدمة ثم الضغط على زر تقديم الطلب، وبعد ذلك يتم إرفاق نموذج صحة وإقرار البيانات في بوابة النماذج الإلكترونية، وأخيرا مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لجلب الطلب واعتماده من قبل الموظف المختص.