

ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصر عن قيامها بصرف البدل النقدي عن الاجازات الدورية للمستحقين من موظفيها وإيداع المستحقات في حساباتهم أمس.



وقال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس إنه بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز الماجد، انتهت الهيئة من إجراءات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين المستحقين لها وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 2 لسنة 2022 المعدل بالقرار 38 لسنة 2022.

وأضاف البرجس أن الهيئة قامت بالصرف للمستحقين من موظفيها، وذلك بعد مراجعتها من قبل مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية ومكتب جهاز المراقبين الماليين، مؤكدا استعداد المختصين في الهيئة لتلقي طلبات صرف البدل النقدي الجديدة وفقا للضوابط المقررة.