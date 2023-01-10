أعلن مدير مكتب الاتصالات والتسويق والعلاقات العامة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع راكان فالح عن انطلاق الموسم الربيعي الذي يضم أربعة مجالات تكنولوجية إبداعية تشمل العديد من المجالات العلمية منها الروبوت والالكترونيات والتصميم الثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع الطلبة خلال عطلتهم الربيعية على تنمية مهارات التفكير الإبداعي.



وأشار فالح خلال تصريح صحافي الى أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أطلق هذا الموسم في مواقع مختلفة وهي القادسية والجهراء والأحمدي خلال الفترة من 8 يناير حتى 2 فبراير، حيث لاقى إقبالا وتم تسجيل ما يقارب من 220 طالبا وطالبة، لافتا الى انه ينقسم إلى قسمين وهو المهندس الصغير والذي يخدم الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات، ومهندس المستقبل الذي يخدم الفئة من 11 إلى 15 عاما.

وأكد أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يحرص على نشر ثقافة التكنولوجيا الحديثة والابتكار من خلال البرامج والورش الذي سيقدمها في الموسم الربيعي، وهي الإلكترونيات ويقدم البرنامج أساسيات الدوائر الإلكترونية ومكوناتها وكيفية إعداد وبناء مشاريع مرتبطة بواقعهم 3D Design والتعرف على احد طرق الرسم الرقمي القائم على تكنولوجيا الطابعة ثلاثية الأبعاد وكيفية عمل التصاميم وتنفيذها من خلال الطابعات، والروبوت سيعلم المتدرب كيفية تنمية مهاراته في المجالات الميكانيكية الإلكترونية والبرمجية بشكل متكامل لتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات، والتعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتنمية المهارات في برمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج تطبيقات مطورة.



وأوضح أن الهدف من هذا الموسم هو تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار ودعم شباب المستقبل وحثهم على استثمار طاقاتهم وصقل مهاراتهم.