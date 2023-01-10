

توج فريق الحرس الوطني بلقب سباق تتابع الطريق (رجال) لدوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والذي أقيم مقابل ستاد جابر الأحمد الدولي، فيما حل فريق وزارة الداخلية ثانيا، ووزارة الكهرباء والماء ثالثا للموسم 2023-2022.



وأشاد اللاعبون بالتنظيم الجيد والتنافس القوي بين المشاركين لتحقيق لقب البطولة، حيث تم تكريم اللاعبين والفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، وقدم الجميع الشكر لمسؤولي الهيئة العامة للرياضة واللجنة المنظمة على اهتمامهم بتوفير كل السبل التي تسهم في رفع المستوى الفني والبدني وتوعيتهم في المجال الرياضي والحرص على روح الاستمتاع والمنافسة.