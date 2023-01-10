القاهرة - سامي عبدالفتاح



أحدثت نتائج الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري، تغييرات كبيرة، بانفراد الأهلي بالصدارة برصيد 30 نقطة تلاه فيوتشر برصيد 26 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وبيراميدز رابعا برصيد 23 نقطة، وشهدت نهاية الجولة نتائج من نوع المفاجآت بخسارة سموحة من ضيفه فاركو 2-0 وخسارة الإسماعيلي أمام حرس الحدود 0-2 وفوز المقاولون العرب على الطلائع 2-1 وتعادل البنك الأهلي وأسوان سلبا.



الى ذلك، تتضارب الأنباء حول أحقية جناح الأهلي محمود كهربا من المشاركة في المباريات، حيث اكد محاميه صحة موقفه وأحقيته بالمشاركة في المباريات بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمدة 6 أشهر في 11 الجاري، إلا أن إدارة الأهلي أكدت أنها لن تشرك كهربا في المباريات إلا بعد الحصول على إخطار رسمي من الاتحاد المصري بذلك.



بدوره، أرسل اتحاد الكرة المصري يستفسر من «فيفا» عن موقف اللاعب، وذلك خشية أن تتسبب مشاركته في أي مباراة في التأثير على نتائج الأهلي، في حال ثبت عدم قانونية مشاركته مجددا في المباريات. علما انه لم يدفع بعد الغرامة الموقعة عليه لصالح ناديه السابق الزمالك.