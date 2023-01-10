حاولت مئات الشركات الناشئة أن تثبت في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الذي اختتم أعماله الأحد، أن التكنولوجيا قادرة على مساعدة البشر في التعافي من الأمراض، بالإضافة إلى إدخالها تحسينات على مجالي التعليم والعمل، وتسببها في زيادة الإنتاجية وصولا حتى إلى إنقاذ كوكب الأرض.



وفيما يتعلق بأبرز الأجهزة التي عرضت في الملتقى السنوي لأحدث الابتكارات التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية جهاز يحدد درجة نضج الأفوكادو، عرضت شركة «وان ثيرد» الناشئة التي تكافح هدر الطعام في العالم، جهاز مسح ضوئي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لتحديد درجة نضج فاكهة الأفوكادو.



وبمجرد لصق الجهاز بحبة أفوكادو تظهر عبر تطبيق على الهاتف المحمول معلومات تحدد ما إذا كانت الثمرة «فجة»، أو «ناضجة»، أو «ناضجة جدا»، من خلال رموز ملونة.



كما يغني الجهاز زبائن المتاجر عن جس حبات الأفوكادو للتأكد من نضوجها، وهي خطوة تتسبب في تلف الفاكهة. وعلى غرار القبعة الشهيرة في سلسلة «هاري بوتر»، تتولى خوذة iSyncWave التي يمكن تثبيتها على الرأس مسح الموجات الدماغية وإجراء تشخيص لواضعها. ويجري الجهاز تخطيطا كهربائيا للدماغ ثم تشير خوارزميات الذكاء الاصطناعي فيه في غضون عشر دقائق، إلى أي احتمال للإصابة باضطرابات معرفية (بينها مرض الزهايمر) يواجهه الشخص.