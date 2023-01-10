

ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني اليوم ثاني مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25»، حيث يلتقي مع منتخب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية على ملعب الميناء الاولمبي بالبصرة. ويدخل الأزرق المواجهة لتعويض خسارته في المباراة الأولى أمام قطر بهدفين بعد أداء متواضع في خطوطه الثلاثة ولا سبيل له سوى الفوز إذا أراد مواصلة المشوار، أما في حال خسارته فسيخرج من البطولة وتتبقى له مباراة أخيرة مع البحرين، كما يدخل المنتخب الإماراتي أيضا المباراة برصيد خال من النقاط إثر خسارته من البحرين 1-2 في مباراته الماضية.



وقد شهدت مباراة الأزرق مع قطر عدة أخطاء أدت إلى خسارة مستحقة، أهمها أخطاء دفاعية بحتة، حيث سهل المرور بين خط الدفاع الذي لعب فيه مشاري غنام وخالد ابراهيم وحسن حمدان ومهدي دشتي، ويجب على المدرب البرتغالي بينتو تصحيح وضع لاعبيه وإشراك الأفضل منهم، خصوصا الظهيرين غنام ودشتي، إذ إن الأخير يلعب عادة في خط الوسط، كما يفتقد خط الوسط عنصر القائد الذي يحتوي زملاءه ويسهم في توجيههم، إلى جانب عدم انسجام الفريق بشكل كاف، وقد شاهدنا ألعابا فردية من اللاعبين في المباراة السابقة لم تجد نفعا.



ومن المتوقع أن يجري بينتو تعديلات على تشكيلته الماضية بمشاركة شبيب الخالدي من البداية وفواز العتيبي في الوسط، ويجب على اللاعبين اللعب بروح قتالية واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل لمواصلة المشوار. وعلى الجانب الآخر، يسعى المنتخب الإماراتي بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتعويض خسارته والدخول من جديد في أجواء المنافسة لخطف إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي. من جانبه، قال مدرب المنتخب الوطني روي بينتو، إن الأزرق سيقدم «المستوى المطلوب» في مباراة اليوم أمام نظيره الإماراتي، مضيفا خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الفريق قدم أداء جيدا في لقائه أمام قطر بالجولة الأولى إلا أنه يعاني من التهديف وذلك ما تتم معالجته خلال التدريبات لخلق فرص أكبر لتحقيق الفوز، مؤكدا أن البطولة صعبة على الجميع ولا يمكن التكهن بأية نتيجة.



وأكد أنه يعمل على بناء فريق للمستقبل، إذ يتمتع الأزرق بعناصر شبابية تخوض البطولة للمرة الأولى وتهدف إلى اكتساب الخبرة للمنافسة في الاستحقاقات الدولية القادمة.



بدوره، قال مدرب الإمارات أروابارينا في المؤتمر الصحافي اننا حاولنا خلال الفترة البسيطة قبل المباراة تصحيح أخطاء مباراة البحرين، وشرحها للاعبين، وهدفنا هو تحقيق الفوز في لقاء الكويت والظهور بشكل أفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية تمحو نتيجة المباراة الأولى.



وحول اعتماد قائمته على مجموعة من اللاعبين الشباب قال إن منتخب الأرجنتين توج بكأس العالم 2022 بـ 19 لاعبا يشاركون للمرة الأولى في المونديال، ولا أقارن بين المنتخبين، لكن لدي ثقة في اللاعبين الموجودين، ومتأكد أننا سنكون على قدر المسؤولية أمام الأزرق.