أكد رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين أن بطولة كأس الخليج العربي المقبلة «خليجي 26» ستقام في الكويت وسيتم اعتماد هذا القرار في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية المقرر له 13 الجاري.



ومن المتوقع أن تقام النسخة 26 من البطولة في شهر ديسمبر المقبل، ما يعني أن بطولتين في كأس الخليج ستقامان في العام نفسه.



وقال الشاهين إن مجلس الإدارة الحالي لم يمض على تسلمه المهمة سوى 7 أشهر وقد حمل إرثا كبيرا امتد لسنوات طويلة، حيث لم تكن هناك رؤية للكرة الكويتية طوال سنوات سابقة وهو الأمر الذي نسعى حاليا إلى تغييره من خلال وضع أهداف لتطوير المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن تلك الخطط لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، حيث إنها تحتاج إلى جهود كبيرة تمتد حسب رؤيتنا إلى 2030 وقد كانت البداية بتغيير مدرسة التدريب إلى المدرسة البرتغالية ونأمل أن نحقق نتائج جيدة في بطولة «خليجي 25».