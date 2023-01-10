سيرت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رحلتها الأولى لنقل الجماهير الكويتية إلى بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» التي تستضيفها البصرة في العراق برعاية رسمية من مجموعة زين، وذلك لمؤازرة منتخب الكويت الوطني.



وخصصت زين 10 باصات نقلت من خلالها أكثر من 300 مشجع ومشجعة من كل الأعمار إلى مباراة «الأزرق» الأولى في دور المجموعات التي لعبها أمام المنتخب القطري الشقيق، حيث شهدت الرحلة تجاوبا مميزا وتهافتا كبيرا من قبل الجماهير للمشاركة في مبادرة زين، والتي تكفلت من خلالها الشركة بالتكاليف كالمواصلات وتذاكر حضور المباراة وغيرها.



وقد لمست الشركة إقبالا كبيرا من الشباب والعائلات للمشاركة في الرحلة الأولى، حيث أبدت الجماهير روحا جميلة وحماسا وحرصا كبيرين على التواجد على المدرجات لدعم ومؤازرة الأزرق خلال هذه البطولة التي تحتل مكانة خاصة في قلوب عشاق كرة القدم في الكويت كونها الدولة الأكثر تتويجا بلقب البطولة منذ انطلاقها. هذا، وقد ثمنت «زين» دور الاتحاد الكويتي لكرة القدم ووزارة الداخلية في تسهيل إجراءات هذه البادرة. وأتت الرحلة ضمن شراكة زين الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وانطلاقا من حرصها على تفعيل دورها الوطني كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي لدعم قطاع الرياضة المحلي والمساهمة في رفع مكانة الرياضة الكويتية وتطويرها.



وتحتفل بطولة كأس الخليج العربي بيوبيلها الفضي في نسختها الحالية بمحافظة البصرة العراقية في الفترة ما بين 6-19 يناير 2023 تحت عنوان «خليجي زين 25»، وقد أعلنت مجموعة زين مؤخرا أنها الراعي الرسمي لنسختها الفضية. وأتت رعاية مجموعة زين لمسابقات بطولة «خليجي زين 25» بعد تعاونها بشكل وثيق مع الجهات المعنية في العراق، بإطلاق سلسلة من الحملات والأنشطة الرياضية من أجل عودة الملاعب العراقية لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية، واستعادة مكانتها في الأنشطة الرياضية أمام المحافل الدولية.



وأطلقت «زين» حملة بعنوان «الدنيا بصرة» دعما للنسخة الفضية لهذه البطولة، وترحيبا بالفرق والوفود المشاركة، كما تؤكد «زين» من خلال هذه الحملة على أهمية هذا الحدث، وتسلط الضوء من خلالها أيضا على الجهود المشتركة التي يتم القيام بها في سبيل تعظيم تمكين الشباب وتطوير الرياضة، وعودة المنافسات الإقليمية إلى العراق.