يتنافس المنتخبان البحريني، حامل اللقب، والقطري لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ضمن «خليجي زين 25» عندما يلتقيان اليوم على ستاد ملعب الميناء الأولمبي في البصرة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.



ويتصدر المنتخب القطري المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين الثاني، بعد أن تفوق العنابي في الجولة الافتتاحية 2-0 على الأزرق، والبحرين 2-1 على الإمارات.



وستكون المواجهة حاسمة لتأهل أي منهما، فيما سيضطران للانتظار حتى الجولة الثالثة الأخيرة بحال التعادل أو خسارة أحدهما.



ويملك مدرب المنتخب البحريني البرتغالي هيليو سوزا عدة أوراق ومفاتيح الفوز من خلال اعتماده على اللاعبين الموهوبيــن أبرزهـــم الحارس المخضرم سيد محمد جعفر. في المقابل، يقود العنابي البرتغالي الآخر برونو بينيرو الذي خلف الإسباني فيليكس سانشيز إثر انفصال الاتحاد القطري عن الأخير بعد الإخفاق في مونديال قطر.



ومهمة المنتخب القطري لن تكون سهلة أمام نظيره البحريني الذي قدم نفسه بشكل لافت في الجولة الأولى، ما يفرض على التوليفة الشابة التي اختارها بينيرو ان تنسخ ذات التوهج الذي أظهرته في المواجهة الأولى. وكان الظهور المقنع لرفاق المهاجم أحمد علاء قد بدد المخاوف التي انتابت عديد المراقبين والمتابعين من المشاركة في البطولة بدون جل العناصر التي خاضت نهائيات كأس العالم 2022، فباتت الطموحات كبيرة، ليس فقط في تجاوز الدور الأول، بل بالوصول إلى المباراة النهائية وربما حصد اللقب للمرة الرابعة.