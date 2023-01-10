حقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا أمام نظيره السعودي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي (خليجي 25)، على ملعب «البصرة» الدولي.



الهدف العراقي الأول جاء بعد مرور نصف ساعة من اللقاء، وعقب ضربة ركنية شتتها الدفاع السعودي، لكن الكرة وصلت إلى ابراهيم بايش عند نقطة الجزاء، ليسددها قوية على يسار حارس الأخضر السعودي نواف العقيدي.



تأخر شوط المباراة الثاني لبضع دقائق في ظل غرق الملعب بمياه الأمطار ومحاولات لتقليل التجمعات المائية في بعض أجزاء الملعب، لكن من دون جدوى، إذ استمر هطول الأمطار بغزارة، وهو ما حال دون تمرير الكرة بسلاسة طوال الـ 90 دقيقة. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق أضاف المنتخب العراقي هدفه الثاني بعد ركنية أيضا استقبلها أسو رستم برأسية داخل الشباك.



وبهذا الفوز رفع «أسود الرافدين» رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد «الأخضر» السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



إلى ذلك، وضمن المجموعة نفسها فاز منتخب عمان بصعوبة على اليمن 3-2 على ملعب البصرة الدولي، بعد مباراة كانت الأكثر اثارة في البطولة حتى الآن وشهدت إهدار ركلتي جزاء وسط أجواء ماطرة.



سجل علي فضل (2 بالخطأ في مرماه) وراشد العلوي (38) وعصام الصبحي (47) اهداف عمان، وعبدالواسع المطري (12) وعمر الداحي(30) هدفي اليمن. ورفعت عمان رصيدها الى 4 نقاط وبقيت اليمن من دون نقاط وتودع البطولة.



وخطف حارس مرمى اليمن علي فضل الأضواء سلبا بعدما شارك بديلا للاساسي سالم الهارش الذي أصيب خلال عملية الاحماء وسجل الهدف الأول لعمان بالخطأ في مرماه، ثم تسبب بالهدف الثاني حين فشل في امساك تسديدة العلوي السهلة من ركلة حرة، ليطلب التبديل من الجهاز الفني وبقي في الملعب تحت إلحاح زملائه قبل ان يستبدل بمحمد امان مطلع الشوط الثاني. وقاد المباراة الحكم الكويتي عبدالله جمالي وتألق في قراراته.