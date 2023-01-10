يتفوق منتخب الإمارات على الأزرق في المواجهات المباشرة التي جمعت المنتخبين في منافسات كأس الخليج العربي منذ 21 عاما، وتحديدا منذ «خليجي 15» عام 2002. خاض المنتخبان في العقدين الأخيرين 5 مباريات في 5 نسخ مختلفة من كأس الخليج، حقق خلالها منتخب الإمارات الفوز في 3 مناسبات، مقابل التعادل مرتين، ومن دون أي هزيمة، وسجل المنتخب الإماراتي 8 أهداف في شباك الأزرق، في حين استقبلت شباكه 4 أخرى، مع الخروج بشباك نظيفة في 3 لقاءات، وسيطرت نتيجة التعادل دون أهداف على نتيجة آخر مباراة أقيمت بينهما في «خليجي 23»، التي احتضنتها الكويت. وكان منتخب الكويت متفوقا على الإمارات حتى عام 2003، محققا الفوز في 10 مناسبات، مع تعادل وحيد، إلى جانب 4 هزائم، قبل السيطرة الإماراتية على المواجهات المباشرة في كأس الخليج بآخر 20 عاما.



إجمالا، انتصرت الإمارات 7 مرات، مقابل التعادل في 3 مناسبات، مع فوز الكويت في 10 مباريات.



يشار إلى أن لقبي الإمارات في كأس الخليج، نسختي 2018 و2021، تحققا بعد الفوز على الكويت (3-2) و(1-0) على الترتيب، في مشوار الوصول إلى المباراة النهائية.