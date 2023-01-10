

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سعد فلاح الطامي أول عربي يلقي كلمة الطلبة الخريجين في جامعة جورج واشنطن الأميركية والتي تعد إحدى أهم كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية على مستوى العالم.



وأشاد سمو ولي العهد بما قدمه الطامي من انجاز أكاديمي عكس صورة متميزة للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، مؤكدا سموه دعم جميع الجهود المبذولة من الطلبة والطالبات المتميزين والتي من شأنها رفع اسم الكويت عاليا في المحافل العالمية، متمنيا سموه له ولكل بنات وأبناء الكويت التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعملية.