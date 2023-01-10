أحمد مغربي



كشفت بيانات حكومية رسمية عن ارتفاع دين الكويت الخارجي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2022 ليبلغ 19.37 مليار دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي.



وبذلك يكون دين الكويت الخارجي قد سجل ارتفاعا بنحو 1.55 مليار دينار على أساس سنوي، إذ صعد بنسبة 8.8%، حين بلغ 17.8 مليار دينار بنهاية عام 2021.



وتشمل تلك البيانات، بحسب إحصائية «المركزي»، أرصدة الدين الخارجي لكل من الحكومة العامة والقطاع الخاص ليتضمن: البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.