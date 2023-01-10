سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم



أكد النائب شعيب المويزري أهمية الجلسة المقرر عقدها اليوم لما يتضمنه جدول أعمالها من قوانين مهمة، داعيا الحكومة إلى التعاون من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.



وقال المويزري إن الجلسة مهمة؛ لأن فيها الكثير من القوانين التي تتعلق بالشعب الكويتي، ومنها موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، وتحويل غرفة التجارة إلى نقابة. وأضاف أن من هذه القوانين ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخطوط الكويتية، وإنشاء شركة المحاصيل الزراعية التي سيكون جزء من أسهمها للحكومة والشعب الكويتي، والجزء الآخر يطرح للاكتتاب العام. وأشار إلى أن المعاشات الاستثنائية لا تتعلق فقط بالوزراء والوكلاء والنواب بل تشمل المعاقين والعسكريين ومن قدموا على التقاعد المبكر وأبناء الشهداء، وبالتالي لا يمكن التصويت على القانون من دون وجود معلومات أو بيانات، مؤكدا أن اللجنة لم تتسلم إلى اليوم أي بيانات من وزارة المالية حول المعاشات الاستثنائية.



من جانبه، أكد النائب حمدان العازمي أن القوانين التي أقرتها اللجنة المالية والخاصة بإسقاط القروض هي قوانين مستحقة، وتعتبر الفيصل في إثبات جدية الحكومة في التعاون مع المجلس.



وطالب بإقرار هذا القانون في المداولتين، وإذا كانت هناك تعديلات فيجب إتمامها على هامش الجلسة.



وأكد العازمي رفضه إعادة القانون إلى اللجنة المالية لعدم وجود مبرر لذلك.





شعيب المويزري: جلسة اليوم مهمة لاحتوائها على قوانين شراء القروض واسترداد الفوائد و«التأمينات» و«الكويتية»

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