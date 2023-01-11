أقام النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون أول من امس، حفلا تكريميا بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية للرياضيين في الموسم 2022-2023 وذلك بحضور الشيخ فهد جابر العلي وراشد الكندري رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون وأعضاء الاتحاد ومنتسبيه والقيادات الرياضية الى جانب أولياء أمور اللاعبين.



وشهد الحفل تكريم جميع اللاعبين المشاركين في سباقات الموسم الحالي، وكذلك العاملين على نجاح رياضة الترايثلون والذين ساهموا في إقامة بطولات اللعبة محليا.



من جانبه، قال الشيخ فهد الجابر، إن الكويت ولادة بالنجوم والأبطال وهو ما رأيناه في اتحاد الترايثلون من أبطال على مستوى قارة آسيا ولاعبين تأهلوا الى بطولات العالم، ونحن داعمون للعبة الترايثلون وجميع الألعاب.



بدوره، تقدم راشد الكندري، بالشكر للشيخ فهد جابر العلي على حضوره حفل تكريم اللاعبين ودعمه الكبير لهم. وقال «إن هذا التكريم، تقدير للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية واللجان العاملة، لما قدموه من عمل وجهد كبير خلال الموسم الرياضي الحالي، وكانوا خلاله خير معين لإنجاح الموسم». وأكمل الكندري: حرص مجلس إدارة الاتحاد على حضور الشيخ فهد الجابر هذا الحفل كونه مؤسس لعبة الترايثلون في الكويت وفي الخليج والاتحاد العربي، وكذلك تأسيس اتحاد غرب آسيا.



من ناحيتها، أبدت اللاعبة هدى الصالح، سعادتها بهذا التكريم الذي يأتي تقديرا لجهود اللاعبين. مؤكدة اعتزازها وتقديرها للاتحاد الذي لم يبخل على اللاعبين بشيء ويكرمهم في كل موسم. وأضافت: «حققنا العديد من الإنجازات بفضل اهتمام ودعم الاتحاد وتوفيره المعسكرات الإعدادية للبطولات، ونعدهم بتحقيق المزيد من الألقاب التي تسجل باسم الكويت». وأيدها في ذلك اللاعب خالد الرزيحان احد أبطال آسيا.