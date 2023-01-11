‏هادي العنزي



حقق فريق نادي القادسية فوزا مثيرا على نظيره كاظمة 93-92 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات ضمن الجولة 11 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، وفي مباراة ثانية تغلب العربي على الشباب 90-84.



ورفع الأصفر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني خلف الكويت المتصدر، فيما وصل رصيد البرتقالي إلى 17 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الأخضر رصيده الى 15 نقطة، والشباب بالرصيد نفسه. وبذلك تكون أندية الكويت والقادسية وكاظمة والجهراء والقرين والصليبيخات قد تأهلت رسميا الى الدور الثاني للمنافسة على لقب الدوري، وذلك على الرغم من تساوي العربي مع الصليبخات والقرين بنفس الرصيد الا ان القرين والصليبخات تغلبا على العربي، مما منحهما الأفضلية في المواجهات المباشرة والتأهل للدور الثاني.



إلى ذلك، تقام في الـ 6 مساء اليوم مباراة واحدة، حيث يلتقي الجهراء مع النصر على صالة الاتحاد.