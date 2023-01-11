بعد مسيرة حافلة بالألقاب والأحداث استمرت على مدار 17 موسما، أنهى النجم الويلزي غاريث بيل مشواره كلاعب كرة قدم محترف.



ولمع بريق بيل، أحد اللاعبين الذين أنتجهم نادي ساوثمبتون، مع توتنهام بشكل كبير ثم قضى تسعة أعوام مع ريال مدريد الإسباني اكتسب فيها مزيدا من النجومية رغم مروره بأوقات مضطربة خلال مشواره مع الفريق الملكي.



ورغم أنه لعب أدوار بطولية في اثنتين من المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، الذي أحرز معه 16 لقبا، شهد مشوار بيل مع الفريق المدريدي اضطرابا قبل فترة طويلة من رحيله عنه في يونيو الماضي.



واستمر تراجع وقت مشاركة غاريث بيل خلال مشواره مع فريق لوس أنجليس إف.سي الأميركي، لكنه سجل هدف التعادل للفريق في الثواني الأخيرة من مواجهة فيلادلفيا يونيون في نهائي كأس الدوري الأميركي، قبل أن يفوز فريقه بضربات الجزاء الترجيحية.



كما قرر هوغو لوريس، حارس مرمى المنتخب الفرنسي والفائز بلقب كأس العالم عام 2018، الاعتزال الدولي مع وصوله لعمر 36 عاما.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن قائد توتنهام الإنجليزي لديه رقم قياسي في المشاركات الدولية مع منتخب بلاده برصيد 145 مباراة دولية، من بينها 121 مباراة منها كقائد للمنتخب.



وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الأنباء، وذكر بعض من إنجازاته في مسيرته الدولية مضيفا: «أسطورة نشكرك على كل شيء هوغو».