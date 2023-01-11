علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت خلال عام 2022 ليصل إلى 13.126 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 9.4% وبارتفاع قدره 1.128 مليار دينار خلال العام مقارنة بـ 11.998 مليار دينار في شهر ديسمبر من عام 2021.



ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. جاءت أغلب القفزة السنوية في الاحتياطي النقدي من الارتفاع الشهري خلال آخر شهور العام الماضي بعدما زاد الاحتياطي النقدي بنسبة 2.9% ليضيف ما قيمته 370 مليون دينار إلى الإجمالي مقارنة بمستوياته البالغة 12.756 مليار دينار في شهر نوفمبر 2022.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، فقد بلغ إجمالي موجودات البنك 13.479 مليار دينار بزيادة خلال العام بلغت قيمتها 1.226 مليار دينار وبنسبة 10.36% مقارنة بـ 12.213 مليار دينار في ديسمبر من عام 2021.



وتوزع هذه الموجودات بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.126 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 320.3 مليون دينار.



وارتفعت إجمالي المطلوبات لعام 2022 لتصل إلى 13.479 مليار دينار بزيادة سنوية بلغت نسبتها 10.36% وبارتفاع قدره 1.266 مليار دينار خلال العام مقارنة بـ 12.213 مليار دينار في شهر ديسمبر من عام 2021.



وعلى المستوى الشهري، زادت المطلوبات بنسبة 3.28% وبقيمة 429 مليون دينار مقارنة بـ 13.05 مليار دينار في شهر نوفمبر 2022.



ومن أبرز ملامح المطلوبات التراجع في حسابات وودائع البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي والتي وصلت إلى 5.071 مليارات دينار بنهاية العام 2022 بتراجع بلغت نسبته 5.86% على أساس سنوي وبانخفاض في تلك القيمة بنحو 316 مليون دينار مقارنة برصيدها البالغ 5.387 مليارات دينار في شهر ديسمبر 2021.