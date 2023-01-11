شريف حمدي



يمثـــل أداء البــورصة انعكاسا لأداء صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية، وخلال العام الماضي حققت البورصة الكويتية مكاسب لافتة على مستوى المتغيرات، تجلت في مكاسب سوقية بلغت 5.4 مليارات دينار ببلوغها 46.8 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليارا في نهاية العام قبل الماضي.



كما شهدت السيولة خلال عام 2022 قفزة لافتة باقترابها من 15 مليار دينار ارتفاعا من 13 مليارا في عام 2021، وذلك من خلال تدفقات محلية وأجنبية استهدفت العديد من الأسهم خاصة القيادية، الأمر الذي انعكس على مؤشر السوق الأول الذي حقق بنهاية العام الماضي 6.2% مكاسب بتجاوزه 8115 نقطة مقارنة مع 7639 نقطة في نهاية عام 2021.



وشهـــد أداء صـــناديق الاستثمار ارتفاعات بنهاية العام الماضي وصلت إلى 10.8% مقارنة مع 30% في عام 2021، ويرجع السبب في ذلك لمرور سوق الأسهم الكويتي كسائر أسواق المال بمنعطفات كثيرة على مدار العام اتسمت بالتقلب جراء العديد من العوامل.



وكان أبرز هذه العوامل تطور الأحداث الجيوسياسية وما نتج عنها من ارتفاع لافت في معدلات التضخم العالمي، الأمر الذي استدعى مواجهته بالعديد من الإجراءات أهمها رفع معدلات الفائدة، ورغم ذلك انتهت 2022 بمكاسب لأغلب الصناديق الاستثمارية بفضل ما يتمتع به مديرو هذه الصناديق من سياسات استثمارية حصيفة وإجراءات تحوط.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» استنادا إلى تقرير شركة كامكو إنفست، فإن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت مكاسب جماعية بنهاية العام الماضي باستثناء صندوقين احدهما تقليدي والآخر إسلامي، وذلك على النحو التالي:



٭ تأثر مجمل أداء جميع الصناديق الاستثمارية المحلية بالتراجع الذي شهده شهر ديسمبر الماضي، والذي تجاوزت نسبته 5%، وأقلها 3.1%، وهو ما يتوافق مع أداء البورصة في الشهر الماضي بتراجع مؤشر السوق الأول لـ 4.5%، وكذلك الرئيسي بـ 1.5% والمؤشر العام بـ 3.8%، الأمر الذي نتج عنه خسائر سوقية بلغت 1.8 مليار دينار.



٭ تفوقت الصناديق التقليدية بنهاية العام بشكل لافت على الصناديق الإسلامية، حيث ارتفعت مكاسب 5 صناديق تقليدية على مؤشر السوق العام بنسب تتخطى 6.2% التي حققها المؤشر بنهاية العام الماضي، فيما لم يتخط أي من الصناديق الإسلامية هذه النسبة، كما يظهر من الجدول المرفق.



٭ تصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست أداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 10.8% مع نهاية 2022.



٭ تلاه صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من شركة كامكو انفست بمكاسب وصلت إلى 8.6%.



٭ وحل ثالثا، صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي بنسبة 7.4%.



٭ تلاه في المرتبة الرابعة، صندوق الوسم المدار من شركة الكويتية للتمويل والاستثمار، بمكاسب وصلت لـ 6.8%.



٭ خامسا، جاء صندوق الساحل الاستثماري المدار من شركة الساحل للتنمية والاستثمار مكاسب بلغت 6.3%.



٭ وحققت 6 صناديق تقليدية أقل من مؤشر السوق الأول، تراوحت مكاسبها ما بين 0.51% و5.9%، فيما تراجع أداء صندوق الرؤية المدار من شركة كمفيك بـ 4.8% بعد أن كان الصندوق محققا لمكاسب خلال العام، لكنه تراجع جراء التقلبات المشار إليها أعلاه.



٭ إسلاميا، تصدر صندوق الدرة الإسلامي المدار من شركة كامكو انفست الأداء بنسبة مكاسب بلغت 4.6%، تلاه صندوق الكويت الاستثماري المدار من شركة الكويتية للاستثمار بنسبة 2.8%، وتلاه صندوق المركز الإسلامي المدار من شركة المركز المالي بمكاسب 1.6%، فيما حقق صندوق كاب كورب المحلي تراجعا بـ 5.9% بنهاية العام.



٭ وعلى مستوى أداء الصناديق الخليجية خلال 2022، جاء صندوق بيتك كابيتال الإسلامي بالصدارة بمكاسب 3.2%، فيما كان صندوق الأهلي الخليجي المدار من أهلي كابيتال الأعلى تقليديا بـ 1.1%.



٭ أما على مستوى أداء الصناديق العربية خلال العام الماضي، جاء صندوق ثروة الاستثماري التقليدي المدار من شركة ثروة للاستثمار بالصدارة بمكاسب 8.9%، فيما سجلت جميع الصناديق الإسلامية العربية تراجعا بنهاية العام الماضي.