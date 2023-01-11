علاء مجيد



بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال عام 2022 بنحو 17.43 مليون درهم (ما يعادل 1.45 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 740.12 مليون درهم (61.7 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 722.65 مليون درهم (60.23 مليون دينار).



وخلال شهر ديسمبر الماضي، جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 41.8 مليون درهم (3.48 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 57.98 مليون درهم (ما يعادل 4.83 ملايين دينار) لتحقق صافي تعاملات بيعية بلغت 16.18 مليون درهم (ما يعادل 1.35 مليون دينار).



أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال عام 2022 بنحو 6.56 مليارات درهم (ما يعادل 550 مليون دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 6.91 مليارات درهم (ما يعادل نحو 580 مليون دينار) لتحقق صافي تعاملات بيعية خلال العام بقيمة 350.62 مليون درهم (ما يعادل 30 مليون دينار).



وخلال شهر ديسمبر الماضي جاءت مشتريات الخليجيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 294.02 مليون درهم (ما يعادل 24.5 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 477.36 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 39.8 مليون دينار)، لتحقق صافي تعاملات بيعية بلغت 183.33 مليون درهم (ما يعادل 15.28 مليون دينار).