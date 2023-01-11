عاطف رمضان و«كونا»



فيما ساد الأجواء أمس طقس مائل للبرودة وغائم جزئيا مع وجود رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوحت بين 15 و55 كيلومترا في الساعة، قالت إدارة الأرصاد الجوية إن نشاط هذه الرياح الشمالية الغربية يعود إلى دخول المرتفع الجوي مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.وعن كمية الأمطار التي سجلت أمس الأول على مختلف مناطق البلاد، ذكرت الإدارة أن أعلاها كان في منطقة العبدلي شمال البلاد بواقع 51 مليمترا وبمدينة الكويت 38 مليمترا وفي مطار الكويت الدولي 31 مليمترا وفي الوفرة 15 مليمترا.



وفي السياق ذاته، قالت وزارة الأشغال العامة انها استقبلت 159 بلاغا اثناء الحالة المطرية التي مرت بها البلاد امس الأول.



وأكدت الوزارة في تصريح صحافي ان كل البلاغات المتعلقة بالأمطار تم التعامل معها بشكل كامل ووفق الطرق والخطط المعمول بها، لافتة الى ان محافظة العاصمة جاءت في المرتبة الأولى بـ42 بلاغا تلتها الفروانية بـ30 بلاغا ثم الجهراء بـ26 وحولي بـ24 والأحمدي بـ 19 بلاغا ومبارك الكبير بـ18.



وذكرت ان التعامل مع البلاغات تم وفق خطط مسبقة وبتعليمات من وزيرة الاشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز وبمتابعة وكيلة الوزارة م.مي المسعد.