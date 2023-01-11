محمد الجلاهمة



أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، عن بدء العمل الرسمي بالمنصة الخاصة بالتراسل الإلكتروني للشركات والأفراد للوارد والصادر كقناة أساسية في إرسال واستقبال المراسلات والكتب آليا، مشيرا الى ان هذه الخطوة استكمالا للنهج الشامل للتحول الرقمية بقطاعات الإدارة، وسعيا لتعزيز قدراتها في رفع كفاءة التشغيل وتوفير أنماط متعددة لشركاء العمل من المجتمع التجاري.



وقال الفهد انه خلال المراحل التجريبية التي تم تدشينها بنهاية 2022 تمت تهيئة الخدمة، ومع بداية 2023 تم تفعيل الاستخدام الرسمي لها من قبل قطاعات المجتمع التجاري من الأفراد والشركات، ووصلت عمليات التسجيل والتوثيق إلكترونيا لأكثر من 1000 شركة وفرد، وبدأت الشركات والأفراد المسجلين في تداول المراسلات الخاصة بهم عن طريق آليات إلكترونية.



وذكر ان المنصة تتيح استقبال المراسلات إلكترونيا وربط وتوجيه المراسلات لقطاعات الإدارة على مستوى جميع المواقع الجمركية وفقا للدورة المستندية المهيأة في إطار تنظيم وحوكمة يضمن التدفق السلس والمتكامل لاتخاذ إجراءات مباشرة والتعامل مع طلبات شركاء العمل، والذي يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات إلكترونيا، ورفع جودة الخدمات الحكومية الرقمية تسهيلا على كل شركاء العمل، وبما يدعم السياسات والإستراتيجيات الحكومية التي تستهدف الاستفادة من التقنيات للوصول إلى حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن.