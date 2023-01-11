بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة،



مشيدا سموه بما حققته سلطنة عمان الشقيقة فـــي عهـــده من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شـمــــلت مختلف المجالات.



كما أعرب فيها سموه عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخـويـــة الوطيــــدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على جميع الأصعدة،



متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.