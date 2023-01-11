الرسالة تضمنت الروابط التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



الى ذلك، تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تضمنت الرسالة دعوة سموه لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة لها التي ستقام في محافظة الدرعية بتاريخ 27 إلى 29 يناير 2023.



وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



وقد حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة،



متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته.