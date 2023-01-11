الشملان: أكثر من 32% نمواً سنوياً في حجم الاستخدام الرقمي

نعمل على رقمنة جميع الخدمات والتعاملات ووسائل تقديمها

طورنا من إمكانيات الأجهزة الحديثة لتقوم بأدوار مهمة

التركيت: «بيتك» يستحوذ على أفضل بنية تحتية تكنولوجية في القطاع

الذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية لإنشاء مسارات عمل جديدة

وضعنا إطاراً تنظيمياً يكفل دعم المعاملات الإلكترونية والأمن السيبراني

اكتسبت استراتيجية بيت التمويل الكويتي «بيتك»، للتحول الرقمي هذا العام زخما كبيرا، وانتقلت الخطط والبرامج التنفيذية الى مستويات عالمية، لترسم أهم ملامح التطور الرقمي في «بيتك»، الذي يمضي على عدة محاور رئيسية أبرزها المنتجات والخدمات ثم الأجهزة ونقاط تقديم الخدمة، والبنية التحتية من الأنظمة والبرامج الذكية المرنة الداعمة والأساسية لإنجاز كل ما سبق.



وشملت الجهود والتطبيقات في مجال الرقمنة العديد من المجالات، مثل خدمات السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، وإصدار بطاقات بمزايا فريدة، وتطوير أداء الأجهزة في مجالات جديدة مثل الطباعة الفورية للبطاقات وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع، بهدف تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم واهتماماتهم، بالإضافة الى ترشيد التكاليف التشغيلية وتعزيز جودة الخدمة، وزيادة الشمول المالي بتوسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المصرفية، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي لإتاحة منظومة واسعة من الخدمات تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان، ما يعني تطورا في المميزات للعملاء، مع تأثير محوري أكبر على أعمالهم، ويؤكد تفوق «بيتك» رقميا على مستوى القطاع المصرفي، وبمعايير عالمية وتنافسية كبيرة.



وتتوافر خدمات «بيتك» المصرفية الرقمية عبر العديد من القنوات البديلة، مثل فروع KFHGo الذكية، وKFHonline (الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل)، والأجهزة التفاعلية الحديثة، وقنوات التواصل الاجتماعي.



ويقول رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك» خالد الشملان، إن «بيتك» يعمل بتوجه شامل على رقمنة جميع التعاملات والخدمات والمنتجات، وتأمين وسائل تقديمها وكذلك أتمتة المعاملات مع الأطراف المتعاملة مع «بيتك» سواء كانوا عملاء افراد أو شركات أو جهات أخرى ذات علاقة من الموردين والشركاء الاستراتيجيين، وهدفنا ان تكون كافة المعاملات رقمية بامتياز، وان تصبح الرقمنة ثقافة وأسلوب عمل لموظفينا وعملائنا وان يمتد ذلك الى السوق بشكل عام.



وذكر الشملان انه تم طرح مجموعة خدمات تقنية جديدة خلال العام 2022 من أهمها فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» عبر أجهزة XTM، وطرح بطاقة مسبقة الدفع بخمس عملات أجنبية، وخدمة تحويل العملات الأجنبية عبر أجهزة السحب الآلي، وبطاقة الشركات، وإضافة خدمات جديدة على البطاقات الائتمانية، وخدمة KFH Pay وApple Pay وخدمات أخرى جاءت بناء على دراسات ومتابعة لاحتياجات العملاء بالاضافة الى تطويرات في أنظمة وأجهزة تقديم الخدمة.



وقال إن معدل الزيادة السنوية في حجم استخدام العملاء للحلول المالية الرقمية التي يوفرها «بيتك» يفوق 32%، ما يؤكد كفاءة الخدمات وجودتها، سواء تلك التي تقدم عبر الموبايل أو القنوات الأخرى، حيث يوفر موقع KFHonline أكثر من 150 خدمة، كما تتيح أجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو 50 خدمة أخرى، ما يعني أن عميل «بيتك» لديه فرصة استخدام نحو 200 خدمة إلكترونية عبر تطبيقات ووسائل متعددة.



وأشار الى أن العمليات المصرفية الإلكترونية التي عادة ما ينجزها العملاء عبر موقع KFHonline، متنوعة وشاملة مثل فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد، وطلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، وإنشاء ودائع، وإضافة مستفيدين، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، وإجراء عمليات بيع وشراء الذهب، وإنشاء الخطط لاستثمارية، والسحب النقدي عبر البطاقة المدنية أو رقم الموبايل أو QR Code، وتفعيل الحساب الساكن والتحويل حساب بيتك للتداول سواء لحساب التداول الشخصي أو الخاص بالأبناء، وطلب بطاقات الدفع المسبق بالإضافة الى العديد من الخدمات للبطاقات المصرفية المختلفة، وخدمة KFH Pay وApple Pay.



وأضاف: طورنا من إمكانيات الأجهزة الحديثة لتقوم بأدوار مهمة ومؤثرة في حياة العميل، على سبيل المثال، أكثر من 100 جهاز من أجهزة الطباعة الفورية في «بيتك» تقوم الآن في غضون 3 دقائق، بالطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال البطاقة المدنية أو QR Code كأول بنك في العالم يقدم هذه الخدمة مع الشركة المزودة، والأجهزة متاحة في مختلف المناطق وعلى مدار الساعة، كما تتيح الأجهزة خدمات إيداع الشيكات والتحويلات المالية المحلية والخارجية وغيرها من الخدمات المهمة التي تغني العميل عن زيارة الفرع والتعامل المباشر مع الموظفين، كما انه باستخدام الساعات الذكية يستطيع عميل «بيتك» الحصول على عدة خدمات منها السحب الآلي، حيث يوفر «بيتك» أحدث أساليب الدفع، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية، بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Apple pay وFitbit Pay، وGarmin Pay، وSamsung Pay، وKFH Wallet.



وقال: وسعنا دور الأجهزة التفاعلية XTM التي تعمل باللمس، والمتصلة بقدرات صوتية ومرئية، لتقديم خدمات جديدة، كان آخرها إتاحة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن، من خلال هذه الأجهزة المنتشرة في 10 مواقع عبر فروع KFH GO، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء في مركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير.

وأشار الشملان الى استمرار «بيتك» في تعزيز دور وخدمات فروعه الذكية KFH GO باعتبارها من اهم وسائل حصول العملاء على الخدمات التقنية، وكذلك فهي تمثل تطورا نوعيا في مفهوم الفرع المصرفي بشكله التقليدي، قائلا: لدينا 10 فروع، توزيعها المكاني كالتالي: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto - الأفنيوز- ضاحية عبدالله السالم - الجابرية - السلام - اشبيليه - المطار - ابو فطيرة - المنقف - صباح الأحمد.



وعلى صعيد الموارد البشرية، طبق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، نظام Oracle Fusion HCM Cloud لتوحيد العمليات ضمن إطار منصة بيانات مشتركة، ما يمكن من توفير تجربة متسقة للموظفين عبر مجموعات، وإدارة خدماتهم وتوسيع نطاقها بسهولة أكبر عبر بنوك المجموعة وشركاتها، كما يستخدم «بيتك» عددا من الأجهزة الآلية التي توفر للموظفين خدمات ومستندات الموارد البشرية خارج أوقات العمل.



و«بيتك» أول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، وأول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline، التي تتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية الكترونيا، وخدمة إيداع الشيكات الكترونيا في الحسابات، وخدمة التحويل الفوري إلى تركيا عبر شبكة Ripple.



بنية تحتية تكنولوجية متطورة



من جانبه، شدد رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك»، هيثم التركيت، على استمرار«بيتك» في دمج الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المصرفية في العمليات التشغيلية، تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بما يضيف قيمة متميزة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة وآمنة، مشيرا الى أن الجهود تتواصل لبناء قاعدة راسخة من الأنظمة والبرامج والآليات، ضمن بنية تحتية تكنولوجية متطورة وفق احدث مستجدات تكنولوجيا صناعة الصيرفة والخدمات المالية على مستوى العالم.



وقال التركيت انه على نفس المستوى من الجودة، تم اتخاذ اجراءات لتعزيز الإطار التنظيمي الداعم لمعاملات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات، والأمن السيبراني، مشيرا الى أن تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، يستلزم إعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة لمجابهة زيادة الاستخدام، بمستويات أعلى من الكفاءة والأمان والحماية المعلوماتية.



وأكد أن «بيتك» يتمتع بأفضل وأقوى بنية تحتية تكنولوجية، ذات قدرات متنوعة وإمكانات متطورة لتحقيق خدمات رقمية سهلة وإنجاز لحظي للمعاملات، لافتا الى ان القدرات البشرية والإمكانات الفنية تتوجه بجهودها على مدار الساعة وبشكل متحفز ودائم لدعم وتنفيذ استراتيجية «بيتك» للتحول الرقمي الكامل، وإنشاء مسارات عمل ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات، لتعزيز تجارب الموظفين والعملاء، بالإضافة الى التنبؤ بالمخاطر الخاصة بالعملاء، وتحليل سلوك المتعاملين لبناء منتجات جديدة، واستثمار التقنية لتحويل الأفكار إلى حلول عملية ومواجهة التحديات.



وأشار الى الدور المهم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية (RPA) في أتمتة العمليات المصرفية وتسريعها لتنمية الأعمال، بالاعتماد على حلول وأنظمة بنكية مواكبة لأحدث الأدوات التكنولوجية، من أجل تلبية متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية، ما يخدم تحقيق أهداف «بيتك»، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الخدمات الذكية والتحول الرقمي، الذي يقود حاليا النمو في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى العالم.

باقة متنوعة من الخدمات المصرفيةعبر فروع KFH Go

تتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية على مدار الساعة «24/7»، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية من دون طلب مسبق، وتسلم سبائك الذهب (10غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وبيع وشراء الذهب، وطباعة شهادة آيبان، وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، والسحب النقدي لغاية 5 آلاف دينار بالخدمة الذاتية أو من خلال المكالمة المرئية مع موظف الخدمة بالبطاقة المدنية، وكذلك الايداع النقدي بالبطاقة المدنية 3 آلاف دينار باليوم بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، إيداع شيك بالخدمة الذاتية أو مكالمة مرئية مع موظف الخدمة، التحويل بين الحسابات الشخصية وكذلك التحويل الى مستفيدي «بيتك» أو التحويل الى مستفيدي البنوك الأخرى لغاية 10 آلاف دينار باليوم.

خدمات مبتكرة

قدم «بيتك» مجموعة من الخدمات المبتكرة التي اعلن عنها مؤخرا، ومن أبرزها خدمة «الطباعة الرقمية» الجديدة التي تهدف الى إنهاء التعاملات الورقية في الخدمات المصرفية للافراد، وخدمة الايداع النقدي باستخدام QR Code عبر تطبيق KFHonline ثم استخدام أجهزة السحب الآلي، تطبيق حلول 360T لمركزية وتكامل جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من جميع بنوك المجموعة بالخارج (تركيا، ألمانيا، السعودية، ماليزيا، والبحرين)، عبر«بيتك» في الكويت.

كما أطلق «بيتك» كأول بنك في الكويت، الخدمة الرقمية الجديدة الأسعار المباشرة للعملات Live FX Pricing وهي خدمة تتيح للعملاء ميزة التسعير المباشر للعملات أثناء عمليات التحويل المحلية أوالعالمية، وكذلك عمليات التحويلات بين الحسابات بالعملات الأجنبية، على مدار 24 ساعة طوال أيام عمل الأسواق العالمية، وتتوافر عبر KFHonline، على الموبايل أو عبر الموقع الالكتروني لـ «بيتك»، وتشمل 6 عملات: الدولار الأميركي، والدولار الكندي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، والليرة التركية.