أعلنت كونيكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عن الانتهاء من جميع الترتيبات لافتتاح مؤتمر ومعرض الخليج للمدن والماني الخضراء، يوم الأربعاء 25 يناير الجاري ويستمر لمدة يومين، في فندق راديسون بلو ـ الكويت، والذي يقام بدعم علمي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وفي هذا السياق، قالت عضوة اللجنة العلمية بالمؤتمر م. دينا النقيب مديرة برنامج المشاريع الرائدة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إن المؤتمر يضم نخبة من أكفأ المتحدثين ذوي الخبرات المحلية والعالمية يتناولون 16 محورا رئيسيا وذلك بعد الانتهاء من اختيارها من بين أكثر من 30 ورقة علمية، وكشفت النقيب عن أهمية المؤتمر وبرامجه التي تستحق وتستوجب الحضور لما لها من منافع للمتخصصين في هذا المجال، ويتناول اليوم الأول موضوعات مهمة، عن نظم تقييم المباني الخضراء القائمة والتي سيسلط عليها الضوء م. محمد عبد الرزاق الصالح، تلي ذلك محاضرة من د.على العجمي بخصوص المنزل منخفض الطاقة بشهادة GSAS، وسيتطرق كل من الخبير محمد فرحان إلى مبدأ المدينة الذكية الخضراء والمستشارة م. بيتسي جون عن شهادة LEED عبر Arc من خلال أداء المباني، وياسمين الكندري عن موضوع الريادة مع LEED.



وأشارت الى اهمية موضوعات اليوم الثاني والذي سيتم مناقشة أزمة تغير المناخ للمحاضر أورشن أوزهيلفاكي، ودراسة حالة لمبادرات المباني الخضراء، للمحاضر م. عمار يحيى، وسيتناول كل من، بريان فينهولت من الدنمارك موضوع تمويل المباني المستدامة وم.زاكي محمد موضوع برنامج حساب الطاقة، والبروفيسور حسني أبو زيان موضوع الأداء الفائق للمباني الخضراء. أما المهندس سالم العجمي سيتحدث عن دور الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني الخضراء، والخبيرة البيئية آلاء ابشر ستتطرق إلى موضوع تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الأبنية الخضراء.



من جانبه، أثني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر جمال عمران، على جهود اللجنة العلمية، والدعم الذي تلقاه هذا المؤتمر من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، موضحا أن هناك رعاة، ومشاركين من عدد من الدول الخليجية والعربية.



وأكد على أهمية هذا المؤتمر والذي يتضمن معرضا مصاحبا، ترعاه رئيسيا المنظمة الخليجية للتطوير والأبحاث GORD ومقرها دولة قطر، وترعاه بلاتينيا MEP-PRO وشركة ELKO، وذهبيا الغانم الهندسية وفيليبس انتريور، ووفرة العقارية وشركة النقل العام الكويتية وSEEDS واسمنت الكويت، واعمارينا، والمتحدة لإدارة المرافق إضافة الى مشاركة عددا من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات النفع العام.