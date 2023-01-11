في إطار دعمه للشباب، ومساعيه المتواصلة لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات من الكوادر الوطنية، اختتم بنك الخليج رعايته ومشاركته في معرض «وظيفتي»، الذي نظمته شركة زون للموارد البشرية، تحت شعار «قدم، قابل، توظف»، على مدى 3 أيام في أرينا 360 مول، بمشاركة أكثر من 80 شركة.



وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا لزوار المعرض من الباحثين عن عمل حول طبيعة العمل المصرفي وفرص التطور الوظيفي التي يوفرها البنك للعاملين فيه.



ولاقى جناح البنك في المعرض إقبالا واسعا من الراغبين في التعرف بشكل تفصيلي عن إدارات البنك وبيئة العمل المصرفي، وتقديم طلبات توظيف في البنك، مدفوعين بالسمعة الطيبة التي يحظى بها «الخليج» كأحد أبرز جهات التوظيف، التي تستقطب الكوادر الشبابية في الكويت.



وانطلاقا من استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، حرص بنك الخليج على المشاركة في المعرض بجناح مكون من مواد صديقة للبيئة، من خلال تقديم طلبات التوظيف «أونلاين» بدون أوراق، كما شجع الباحثين عن عمل على استبدال سيرتهم الذاتية بشتلة زراعية للحفاظ على البيئة والتوعية بأهمية التشجير.



بهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج: نؤمن في بنك الخليج بأن موظفينا هم أساس نجاحنا وسر تميزنا، ولهذا نعمل دائما على تحديث آليات وأنظمة عملنا، لتمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، ولنحافظ على مكانتنا كجهة توظيف مفضلة لدى الموظفين والباحثين عن عمل.



وأشارت إلى أن المشاركة في المعارض الوظيفية وفي طليعتها معرض «وظيفتي»، الذي يعد أضخم معرض توظيف في الكويت، تعد فرصة حقيقية للتواصل مع شباب الخريجين، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمسارهم الوظيفي ومستقبلهم العملي.



ولفتت إلى أن بنك الخليج واصل خلال عام 2022 رحلته المميزة في ترسيخ ريادتها بالاستثمار في الموارد البشرية، توظيفا وتدريبا وتطويرا، حيث تم توظيف نحو 309 موظفين جدد، في تم تدريب نحو 1289 موظفا من خلال 141 دورة تدريبية.



وذكرت أن البنك يحرص على تطوير الكوادر البشرية بمستوى راق من التدريب وتزويدهم بشهادات مهنية على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات مرموقة عالميا، تؤهل الشباب والمواهب ليكونوا قادة المستقبل.