مبادرات البنك تتواصل لإعداد جيل كويتي يتميز بالإبداع

استضافة خبراء عالميين وإقامة ورش عمل لتحفيز الطاقات

فرصة للشباب ليطلقوا العنان لإمكاناتهم واكتساب الخبرات

انطلقت فعاليات النسخة الجديدة من برنامج «تمكن» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي وبتنظيم من شركة «Creative Confidence».



ويستضيف البنك المتدربين البالغ عددهم نحو 35 متدربا في مواقع تدريب مختلفة بمقره الرئيسي قرابة ثلاثة أشهر، وذلك ابتداء من 9 يناير 2023 ويستمر 10 أسابيع لغاية 20 مارس 2023، حيث يقدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.



وتم تدشين البرنامج خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيسي، وعقدت حلقة نقاشية مع المتدربين بحضور الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك في إطار حرصها على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين وتنمية الشباب الكويتي وإعداده ليكون قادة المستقبل.



وجاء في مقدمة حضور الحلقة النقاشية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف الحمد ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني.



يذكر أن لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي كرمت بنك الكويت الوطني لفوزه بجائز المشروع الرائد في العمل الاجتماعي على مستوى القطاع التجاري الخاص، وذلك عن مشروعه المرشح «برنامج تمكن لتدريب الكويتيين حديثي التخرج».



ويتطلب برنامج تمكن التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة.



ويعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج من خلال الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الإلكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بُعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.



وبسبب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج منذ انطلاقته، شهدت طلبات المشاركة في البرنامج إقبالا لافتا، حيث بلغ عدد المتقدمين قرابة 600 متقدما، وتم إجراء مئات من المقابلات الشخصية ليتم بعد ذلك زيادة عدد المتدربين حاليا في إلى 35 متدربا بالإضافة إلى تطوير منهجية وتصميم المواد تعليمية عبر استضافة خبراء عالميين وإقامة ورش عمل، وذلك بهدف تحفيز الطاقات الإبداعية للمتدربين.



وعلى مدى 3 سنوات انضم للبرنامج أكثر من 120 متدربا ومتدربة انضم نحو 20% منهم إلى الإدارات المختلفة في البنك.



وطوال 10 أسابيع سيعمل البرنامج على تأهيل المتدربين وصقل مهاراتهم لسوق العمل الحقيقي، حيث يشكل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة، وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة بالإضافة إلى الخبرات.



وتعد Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في تحفيز الابتكار والإبداع وتوفر تجارب تدريبية عملية للخريجين الكويتيين بهدف تنمية وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.



وفي ختام حفل الاستقبال، عبر المتدربون عن شكرهم لبنك الكويت الوطني على دعم واحتضان البرنامج وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي بما يتمتع به من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.