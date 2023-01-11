أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، وذلك بهدف رعاية الأنشطة التي ستقوم بها الجمعية خلال عام 2023، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية دعما لأنشطة الجمعية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى الندوات المالية والمؤتمرات التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع المصرفي والاستثماري في الكويت، علاوة على الأنشطة الصيفية وصولا لآخر العام.



وفي هذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: إن هذه الشراكة هي بداية العمل المشترك بين الجمعيات المتخصصة في مجال الاقتصاد والمرتبطة ارتباط جذري بالقطاع المصرفي، مضيفا أن «وربة» يسعى إلى تعزيز شراكاته الاستراتيجية على كل القطاعات والأصعدة التي تخدم وتعزز العمل المصرفي.



وأوضح أن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت تتمتع بطاقات شبابية كويتية ذات خبرات متمرسة في مجال القطاع المصرفي والمالي، مشيرا إلى أن مجلس إدارتها يتمتع بكفاءات من حملة الشهادات العليا، والتي تسهم في تطوير القطاع المصرفي، والاعتماد على الكفاءات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.



بدورها، قالت رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت أمينة أبوتلف: نسعد اليوم بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكثر البنوك نموا في الكويت، مؤكده أن بنك وربة يعتبر من أكثر البنوك دعما للأعمال الشبابية خلال الفترة الأخيرة.



وأشارت إلى أن هذه الشراكة ستكون على مدار عام 2023، وستسهم في تطوير العمل المشترك لخدمة القطاع المصرفي وموظفيه، بالإضافة إلى تحقيق التطلعات الخاصة بين جمعيات النفع العام والقطاع المصرفي.



وأفادت بأن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت التي تأسست عام 2008 تتألف من ممتهني الاستثمار، مديري المحافظ، ومحللي الأسهم، ومستشاري الاستثمار وغيرهم من الممارسين الماليين في القطاع الاستثماري والمالي، موضحة أن الجمعية ومنذ التأسيس، تعمل على رفع معايير وأخلاقيات السلوك المهني في القطاع المالي وتثقيف المستثمرين وحمايتهم من خلال تعزيز نزاهة السوق والشفافية بين صناع السياسات والهيئات التنظيمية الإقليمية.