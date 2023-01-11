كشفت بورصة الكويت عن المراجعة السنوية لتقسيم السوق لعام 2023، وفقا لأحكام قواعد البورصة، حيث تمت زيادة عدد شركات السوق الأول إلى 33 شركة، بترقية 7 شركات جديدة من السوق الرئيسي بعد استيفائها متطلبات الترقية، لتصبح بذلك القيمة السوقية لشركات السوق الأول نحو 38.4 مليار دينار.



وأوضحت «البورصة» أن مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار هي إحدى الشركات التي تمت ترقيتها إلى السوق الأول، اعتبارا من الأحد 12 فبراير المقبل، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها.



حيث نجحت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار في الترقية من السوق «الرئيسي» والانضمام إلى السوق «الأول» في بورصة الكويت، في خطوة توجت من خلالها جهودها الحثيثة والدور الريادي للشركة في عالم الخدمات المالية والاستثمار وتضعها في مصاف الكيانات الاقتصادية ذات السيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة.



ويأتي إعلان بورصة الكويت عن ترقية الشركة بعد نجاحها في استيفاء الشروط الفنية والمعايير المعمول بها في شأن ترقية الشركات، وعلى رأسها معدلات السيولة اليومية والقيمة الرأسمالية للشركة، ويعكس تأهل الشركة إلى السوق «الأول»، متانة وضعها المالي، ومواكبتها للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت.



وتسمح ترقية الشركة إلى السوق «الأول» بدخولها ضمن مؤشر السوق نفسه إضافة إلى مؤشر السوق «العام»، وهي خطوة تعكس نجاحها في توفير المتطلبات للترقية، سواء من حجم التداول أو القيمة الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد بوضوح ثقة المساهمين في سهم الشركة الذي سجل معدلات تداول تواكب اشتراطات الترقية والتأهيل.



ومن أهم شروط الترقية أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كحد أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت وذلك لكل سنة من السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، وهو ما نجحت الشركة في توفيره من خلال عملها الريادي المستمر القائم على جذب المستثمرين.



كما أن من ضمن الشروط، ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.



وفي هذا السياق، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جاسم زينل عن اعتزازه بهذا الإنجاز وأن الشركة تقطف ثمار 10 سنوات من العمل والاجتهاد وتطبيق أنجح الإستراتيجيات وتخطي العقبات المختلفة خلال تلك الفترة. وأشاد بالدور الكبير لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والموظفين في تحقيق هذه النجاحات المتتالية وشكر المساهمين على منحهم ثقتهم الغالية متطلعا للمزيد من النجاحات والإنجازات للمجموعة خلال الفترة المقبلة.