20 فئة من الحالات الإنسانية لغير الكويتيين من ضمن الإعفاءات من رسوم الخدمات الصحية

أكدت وزارة الصحة أن الحالات الطارئة تتلقى الرعاية الصحية المطلوبة في مستشفيات الوزارة دون تمييز أو ربط بتحصيل الرسوم وفق القرارات المنظمة لذلك والتي تراعي الجوانب الإنسانية.



ونوهت الوزارة في بيان لها بإعفاء المرضى غير الكويتيين المصابين بحالات الجلطة القلبية الحادة وما ينطوي عنها من حالات من رسوم القسطرة القلبية، والتي يتم إجراؤها بشكل طارئ انطلاقا من الأخلاقيات والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تنظم ممارسة مهنة الطب.



وأوضحت أنه يتم صرف دواء مسيل الدم Clopidogrel 75 mg للمرضى غير الكويتيين الذين يتم إجراء عمليات القلب المفتوح لهم أو القسطرة التداخلية للقلب لمدة 6 شهور من تاريخ إجراء العملية.



وأشارت إلى أنها تقدم العلاج العاجل للحالات الطارئة التي هي بحاجة إلى تدخل طبي سريع بما في ذلك الجراحات الطارئة للمحافظة على صحة وحياة المريض مع مراعاة مختلف الجوانب الإنسانية وحسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة دون تمييز، مؤكدة إعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين ممن لديهم إقامة سارية من كل أجور الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية التي تقدمها الوزارة، فضلا عن وجود نحو 20 فئة أخرى من الحالات الإنسانية من غير الكويتيين من ضمن فئات الإعفاء من رسوم الخدمات الصحية.



ولفتت إلى تقديم كل سبل الرعاية للمرضى وفق الأصول الطبية ومستجداتها وتشمل الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل والتوعية والإرشاد.