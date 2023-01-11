ينتشر عبر تطبيق تيك توك حل سحري للتخلص من عوارض الزكام، هو عصير البصل، لكن بعيدا عن النجاح الغريب الذي تحققه هذه الوصفة الزائفة، يعتبر الخبراء أن انتشارها يشكل مؤشرا على أن ملايين الأميركيين محرومون من شراء الأدوية المناسبة.



وحصدت مقاطع فيديو تروج لهذا المشروب المؤلف من مياه تحوي شرائح من البصل، عشرات ملايين المشاهدات في المنصة رغم عدم وجود أي إثبات علمي على فعاليته.



وتقول عالمة الأوبئة في جامعة إيلينوي في شيكاغو كاثرين والاس إن «البصل لن يؤذي أحدا، لكن أي شخص عليه استشارة اختصاصي فعلي عندما يصاب بمرض».



وتضيف لوكالة فرانس برس: «أخشى أن يقدم البعض على تناول شراب البصل فقط من دون تلقي العلاج المناسب، فيساهموا تاليا في نشر فيروس كورونا أو الإنفلونزا في محيطهم».



ويشكل نجاح مقاطع الفيديو المتعلقة بمشروب البصل مؤشرا على انتشار المعلومات الصحية غير الدقيقة في تيك توك.