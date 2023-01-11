بعد أشهر من الترقب تخللتها حملة دعائية متواصلة، طرحت الثلاثاء مذكرات الأمير هاري «spare» («البديل») في أسواق المملكة المتحدة، مما قد يتسبب في مزيد من الإرباك للعائلة المالكة.



والتزم أفراد العائلة المالكة على رأسهم الملك تشالز الثالث ووريث العرش الأمير وليام، الصمت إزاء المقتطفات المسربة من الكتاب والمقابلات التلفزيونية التي أجراها الأمير وليام قبل نشر المذكرات.



إلا أن وسائل إعلام بريطانية نقلت عن مصادر في قصر بكنغهام قولها إن دوق ساسكس تجاوز الخطوط الحمراء في مهاجمته الملكة كاميلا، الزوجة الثانية للملك تشالز بعد وفاة الأميرة ديانا والدة وليام وهاري.



وقال مصدر في القصر لصحيفة إندبندنت إن «هوسا بالعلاج النفسي سيطر إلى جانب ميغان على ذهن هاري»، مضيفا «من المستحيل أن يعود إلى بريطانيا في ظل الظروف الراهنة».



ووجهت مصادر أخرى للأمير هاري تهمة خيانة والده وشقيقه.



ويحوي الكتاب في صفحته الأولى عبارة مقتبسة من الكاتب الأميركي وليام فاكنر، أشار هاري إلى أنه قرأها عبر موقع BrainyQuote.com.



وتقول العبارة إن «الماضي لم يمت قط. وهو ليس بماض حتى»، واستهل الأمير هاري بها كتابه المؤلف من 416 صفحة يتطرق فيها إلى حالته النفسية التي أعقبت وفاة والدته الأميرة ديانا، بالإضافة إلى تصفية حسابات له مع عائلته، والكراهية التي واجهها من وسائل الإعلام البريطانية.



وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة الملكية منذ نشر «ديانا: هير ترو ستوري» عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون.