بشرى شعبان



أكدت مصادر خاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ان الهيئة تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عمل متكاملة تطول كل القطاعات والأنشطة. وأشارت إلى أن هناك حملات تفتيشية تقوم بها الإدارات المختصة بالهيئة، وهي ادارة تفتيش العمل وادارة السلامة المهنية بالإضافة الى الحملات المشتركة مع الجهات المعنية ومنها وزارات الداخلية والبلدية والتجارة وغيرها، مشددة المصادر على انها ستكون حملات مكثفة بكل المناطق وتطول كل الأنشطة. وتمنت المصادر على أصحاب الأعمال والعمالة الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة لتجنب أي مساءلة قانونية.