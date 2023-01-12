ناقش عدد من الأدباء الكويتيين الحالة الثقافية في الكويت مقدمين مقترحات وحلولا للارتقاء والنهوض بالمستوى الثقافي في البلاد ضمن ندوة «الثقافة في الكويت.. الشباب والمستقبل» والتي نظمتها رابطة الادباء الكويتيين بالتعاون مع الملتقى الثقافي.



وقال مؤسس ومدير الملتقى الثقافي الاديب طالب الرفاعي في كلمة له إن الكويت عرفت في مطلع الستينيات وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي نهضة فكرية إبداعية ثقافية إعلامية مشهودة وصلت أنوارها إلى المحيط الخليجي والعربي، سواء عبر الأسماء المبدعة أو من خلال إصدارات الكويت المتميزة وعلى رأسها مجلة العربي وسلسلة عالم المعرفة.



وبين الرفاعي أنه مع تطور ثورة المعلومات ومحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، راحت دول الخليج العربي ودول عربية كثيرة تسرع لتتبوأ مكاناتها الثقافية العالية وتسابق الزمن للوصول إلى الأفضل.



وعن الندوة قال إنها تؤكد مجموعة من القضايا أولاها أهمية الثقافة كونها تشكل ركنا أساسيا في الهم الاجتماعي الى جانب ضرورة الخروج بسؤال الثقافة من دوائر الكتاب والمثقفين ليكون قضية رأي عام.



وأشار إلى ان الندوة تؤكد أهمية النظر إلى الشباب بصفته الراهن الأهم والذي يقود الأمة إلى مستقبلها وأهمية التعاون الثقافي بين المؤسسة الثقافية الرسمية والأهلية وبين مؤسسات المجتمع المدني.



كما لفت الرفاعي إلى ضرورة الاستعانة بالطاقات الشبابية لتأخذ مكانها على منصات الحوار والنقاش وتحديدا في القضايا الثقافية والفنية، مبينا أن هذا ما حاولت الندوة إبرازه من خلال تقديم وجوه شبابية قد تكون بعيدة عن المشهد الثقافي على السطح لكنها متعمقة في العمل في مجال الثقافة.



وتضمنت الندوة في يومها الأول في مقر الرابطة عدة جلسات، حيث تطرقت أول جلسة الى أسباب تراجع الثقافة في الكويت وأدارها علي ابوالملح وتحدث فيها د.سعداء الدعاس والجازي السنافي وفهد الهندال، فيما ناقش د.علي العنزي وعبدالله الفيلكاوي ومنال النشمي واقع المؤسسة الثقافية في الكويت في جلسة أدارتها الأديبة هدى الكريباني.



وتطرقت الندوة في يومها الثاني الى الحلول العملية المقترحة للنهوض بالحالة الثقافية من قبل م.جابر القلاف وعذبي العثمان في جلسة أدارها د.محمد بن ناصر، فيما عرض مؤسس ومدير الملتقى الثقافي الاديب طالب الرفاعي والاديبة الاعلامية أمل عبدالله التي نابت عن أمين عام رابطة الأدباء د.خالد رمضان توصيات الندوة التي سيتم رفعها الى المسؤولين عن الثقافة في الكويت في جلسة أدارها الأديب صالح البغيلي.