هادي العنزي



بلا هزيمة، واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت انتصاراته في بطولة دوري «السوبر» الآسيوي لغرب آسيا، بعد تغلبه على النصر السعودي 106-83 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدلله للصالات، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.



وفي مباراة ثانية، ضمن ذات المجموعة، تغلب المنامة البحريني على السد القطري 99-94، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط ثانيا، فيما حصد السد النقطة الرابعة في المركز الثالث، وحل النصر السعودي في المركز الرابع بـ 3 نقاط.



وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية. ويضم زون الخليج مجموعتين، حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة إلى الدور الثاني، على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.