هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مساء اليوم مع الوصل الإماراتي، ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا بإمارة الشارقة في الإمارات، والذي يمتد لتسعة أيام بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب، على أن يخوض «الأشاوس» ثاني وآخر مبارياتهم الودية مع فريق نادي الشارقة 16 يناير الجاري.



من جانبه، أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس، أن الهدف من المعسكر رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق. وقال لـ «الأنباء»: «سنلعب مع الوصل والشارقة تواليا، وهما من الفرق التي تمتاز بمستواها الفني المرتفع، وذلك تحضيرا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وكأس الأمير».



وأشار عبدالقدوس إلى أن الجهاز الفني بقيادة فراس الخطيب سيعكف خلال الفترة المقبلة على رفع المستوى العام للفريق من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث تنتظرنا مواجهات صعبة في القسم الثاني للدوري الممتاز، ما يتطلب التحضير الجيد ومعالجة نقاط الضعف وتعزيز مصادر القوة بالفريق.