يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي برقان في الاتفاق مع المحترفين التونسي أسامة العمدوني (31 سنة) والأردني يزن عبدالعال (24 سنة) لتدعيم صفوف فريق الكرة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.



ويشغل العمدوني مركز الوسط المهاجم، وسبق له اللعب في أندية الصفاقسي ومستقبل قابس والبنزرتي في تونس، واحترف في الثقبة والنعيرية في السعودية.



وساهم العمدوني بقيادة فريقه مستقبل المرسى (درجة ثالثة) إلى نهائي كأس تونس قبل أن يخسر من الصفاقسي 0-2 في سبتمبر الماضي.



ويلعب عبدالعال في مركز الدفاع ومثل فرق اليرموك والجليل والصريح في دوري بلاده، كما اختير في عدة مناسبات لصفوف المنتخب الأردني الأولمبي.



إلى ذلك، استغنت إدارة برقان عن خدمات كل من المدافع البرازيلي ويسلي سانتوس ولاعب الوسط النيجيري إيتو دافيد لعدم ظهورهما بالمستوى المطلوب في النصف الأول من الموسم الحالي.