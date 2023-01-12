يجري بنك وربة سحب السنبلة ربع السنوي الرابع اليوم، حيث سيعلن عن أسماء الرابحين في تمام الساعة الثانية ظهرا عبر إذاعة 360FM، وسيتم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأفضل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام، حيث تتميز حملة حساب السنبلة في 2022 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام بشكل ربع سنوي، وفي هذا السحب الكبير الرابع سيتم السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار لفائز واحد، إضافة الى السحب الكبير، سيتم الإعلان عن فائزي السحب الأسبوعي لحساب السنبلة، حيث يتم تتويج 10 فائزين أسبوعيا لكل منهم مبلغ 1000 دينار.



كما سيتم السحب الخاص بحساب السنبلة للأطفال الشهري، الذي يتوج 7 فائزين، حيث سيحصل الفائز الأول على 1000 دينار، والفائز الثاني على 500 دينار، والفائز الثالث حتى السابع لكل منهم 100 دينار.



وحول الشروط، قال عبدالله الشعيل مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة: يتطلب وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب حسب أدنى رصيد في الحساب، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهران كاملان قبل السحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.