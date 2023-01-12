حصلت «سيدتي نت» على نسخة من تقدم سكان مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط الساحلية في مصر بإنذار قانوني للشركة المنتجة لمسلسل الفنانة منى زكي «تحت الوصاية»، المقرر عرضه رمضان المقبل، بعد تسريب عدة صور من كواليس تصوير العمل داخل المدينة، تتضمن إساءة لصورة المرأة هناك، وتشويها واضحا للمجتمع.



والإنذار القانوني يطلب من الشركة المنتجة، حسب موقع «سيدتي نت»، عدم عرض المسلسل إلا بعد مراجعته من جهة تختارها محافظة دمياط، أو حذف أي مشاهد تظهر وجود أماكن للهو «غير البريء» داخل المدينة، بعد تسريب صور تظهر أهل المدينة وهم يترددون على مكان «سيئ السمعة»، وحسب الإنذار فهذا مخالف تماما للحقيقة وإهانة كبيرة وتشويه متعمد ضد أهالي عزبة البرج بظهور تلك المدينة التاريخية بهذه الصورة غير الحقيقية لحياة الصيادين والمجتمع ضمن أحداث المسلسل.



وأكد الإنذار أن الصور المتداولة للفنانة منى زكي وهي تقوم بمهمة طلاء سفن الصيد، تمثل تشويها غير مقبول لصورة نساء عزبة البرج، لأنهن لا يعملن بهذه المهن الشاقة، وطلب مقدم البلاغ بضرورة حذف أي إشارة لعزبة البرج داخل أحداث المسلسل قبل التصريح بعرضه.



يذكر أن مسلسل «تحت الوصاية» بطولة: منى زكي، دياب، مها نصار، نسرين أمين، محمد عبدالعظيم، مها نصار، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد شاكر خضير، ومن المقرر عرضه في 15 حلقة فقط، وتردد سابقا أن قصته مقتبسة عن سيرة حياة «الحاجة صيصا» التي تنكرت في زي الرجال لسنوات طويلة من أجل الإنفاق على أسرتها بالعمل في مهن شاقة لا يقوم بها إلا الرجال.