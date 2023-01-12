أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن اعتماد مجلس الإدارة خلال اجتماعه أمس، نتائج البيانات المالية السنوية المدققة من قبل المدقق الخارجي والمنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث تشير النتائج إلى تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 7.65 ملايين دينار، بنمو 6.4%، وان ربحية السهم بلغت 42.35 فلسا، مقارنة بصافي ربح خلال 2021 بلغ 7.19 ملايين دينار، ما يعادل 39.79 فلسا للسهم الواحد.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 30 فلسا لكل سهم، وبمبلغ إجمالي قدره 5.42 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، وذلك حسب الإجراءات المؤسسية لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.



ولفتت الشركة إلى أن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة العادية، وستقوم الشركة بالإعلان عن موعد الجمعية العامة العادية عن طريق شركة بورصة الكويت والصحف المحلية.