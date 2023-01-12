العبيد: المبادرة تدشن عهداً جديداً من العمل الجاد والتعاون البناء لصناعة منظومة السياحة والترفيه في البلاد

العنزي: قطاع السياحة يلعب دوراً مهماً على صعيد تنمية وبناء الدول كونه أحد المصادر المستدامة لخلق فرص العمل



دارين العلي



أعلنت الجمعية الكويتية للمهرجانات خلال اجتماعها التنسيقي الثالث لمبادرة مستقبل صناعة السياحة والترفيه في الكويت التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع وزارة الاعلام عن تفاصيل المبادرة التي ستستمر لمدة 100 يوم تحت عنوان «100 أمسية كويتية» تبدأ في فبراير وتنتهي في مايو المقبل.



وتتنوع فعاليات المبادرة بين الثقافي والترفيهي والأدبي بالاضافة الى الجولات السياحية والمسابقات وغيرها من الانشطة التي توزعت وفق 6 مسارات وذلك بالشراكة مع عدد كبير من مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام والجهات الخاصة.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.طارق العبيد أن الجمعية الكويتية للمهرجانات بادرت بإطلاق مبادرة مستقبل صناعة السياحة والترفيه لإحساسها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها تجاه وطننا الغالي وأنها تطمح لأن تكون أحد المساهمين الفاعلين مع باقي مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص في تسويق الكويت عالميا كبوابة جاذبة للسياحة العائلية والتسوق في المنطقة ضمن المسارات السياحية المستهدفة مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة موحدة للسياحة وخطاب واحد يتوافق مع رؤية الكويت الجديدة 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وثقافي في المنطقة.



وأشار إلى حرص الجمعية على أن تعكس توجه القيادة السياسية العليا وقرارات مجلس الوزراء في شأن تنشيط الدورة الاقتصادية التي من جوانبها إنعاش المجال السياحي والترفيهي وتطويره ليكون رافدا لدعم الاقتصاد الوطني والإيرادات غير النفطية وتحويل السياحة إلى صناعة اقتصادية متكاملة دعما للاقتصاد الوطني.



وقال إن مبادرة مستقبل السياحة والترفيه في الكويت تدشن عهدا جديدا من العمل الجاد والتعاون البناء لصناعة منظومة السياحة والترفيه في البلاد من خلال إطلاق فكر موحد وهدف واحد نحو تسويق الكويت وجعلها من أهم المقاصد السياحية المميزة والجاذبة في المنطقة.



وأوضح أن الهدف هو إعادة الريادة وجعل الكويت كما كانت ولازالت درة للخليج من خلال إطلاق المسارات السياحية والثقافية والترفيهية والمسابـقـــات والمعــارض والخـدمـــــات الحكومية.



وذكر العبيد أن مبادرة ومعرض مستقبل صناعة السياحة والترفيه الأولى في الكويت تقام بالتعاون والشراكة مع وزارة الإعلام ممثلة بقطاع السياحة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة المعنية بالسياحة والترفيه بهدف جعل الكويت المنصة الأولى في المنطقة كمنصة احتضان سنوي لأعمال أكبر الشركات العالمية في صناعة السياحة والترفيه إلى جانب جذب رؤوس الأموال والمشاريع ذات العائد الاستثماري في قطاع السياحة والترفيه والضيافة وتحفيز فرص النمو ضمن اطار برنامج عمل الحكومة ورؤية كويت جديدة.



من جهته، أكد عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي أن قطاع السياحة والترفيه يلعب دورا مهما على صعيد تنمية وبناء الدول كونه أحد المصادر المستدامة لخلق فرص العمل ولما له من تأثير في الحد من مستوى البطالة إذ يعمل على تنشيط الاستثمار وتنمية المناطق السياحية وتحقيق رؤية الكويت 2035 وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري.



وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن عدة مشاريع بشأن تطوير السياحة والترفيه وتنمية الجزر والشواطئ وهو نجاح لا يمكن له أن يتحقق إلا بالعمل الجاد للوصول إلى الأهداف التي ننشدها جميعا.



وأوضح أن للمجلس البلدي دورا مهما في إقرار المشاريع السياحية مواقعها وتوسعتها ووضع النظم الخاصة بها وهو ما يسهم في تعزيز دور القطاع السياحي من خلال التعاون على دعم المشاريع الخاصة بالقطاع والمقدمة من قبل الحكومة وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية في جميع المجالات مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تلك التنمية.



وشارك رئيس جمعية الضباط المتقاعدين اللواء المتقاعد فيصل الجزاف فلفت الى اهمية المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات شاكرا الجمعية الكويتية للمهرجانات ووزارة الاعلام على هذه المبادرة التي تسهم بتطور الكويت في هذا المجال آملا ان تكون المبادرة انطلاقة للانفتاح السياحي والترفيهي في البلاد لجذب السياح اليها.



وقد شرح المستشار في تنظيم الفعاليات الدولية سعد الربيعان تفاصيل المبادرة والتي تتكون من 100 امسية كويتية وتسير وفق 6 مسارات وتبدأ من فبراير المقبل لافتا الى انه عقب انتهاء المبادرة سيتم تقييمها بالمؤشرات والارقام لمعرفة مدى نجاحها في الاستقطاب السياحي الى البلاد